        Beşiktaş'a teknik direktör dayanmıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş’a teknik direktör dayanmıyor!

        Beşiktaş, 2019 yılından bu yana tam 11 teknik adamı takımın başına getirdi. Bu süreçte en uzun süre görevde kalan isim ise 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Sergen Yalçın oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 10:01 Güncelleme: 29.08.2025 - 10:01
        Beşiktaş'a teknik direktör dayanmıyor!
        Son yıllarda özellikle Süper Lig ve Avrupa’da istenilen başarıları yakalayamayan Beşiktaş, teknik direktör konusundaki istikrarsızlık da dikkat çekiyor.

        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında dün akşam İsviçre temsilcisi Lausanne karşısında Tüpraş Stadyumu’nda alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasıyla da bu süreç devam etti.

        2019'DAN BU YANA 11 TEKNİK ADAM GÖREV YAPTI

        Kartal, Şenol Güneş’in siyah-beyazlı takımdaki ilk döneminin ardından bu alanda istikrarı koruyamadı. Beşiktaş, 2015-2019 yılları arasında Güneş ile Süper Lig'de 2 şampiyonluk yaşarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

        Deneyimli teknik adamla 2019’da yolların ayrılmasının ardından ise tam 11 teknik direktör takımın başına geçti.

        Beşiktaş’ta bu süreçte Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer çalıştı.

        EN ÇOK SERGEN YALÇIN KALDI

        Görevinde en uzun süre kalan teknik direktör ise Sergen Yalçın oldu. 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında siyah-beyazlı ekibi çalıştıran Yalçın, 680 günde 79 mücadeleye çıktı.

        Beşiktaş, başarılı çalıştırıcı ile 2020-2021 sezonunu da Süper Lig şampiyonu olarak tamamladı.

        EN KISA BURAK YILMAZ'IN KARİYERİ SÜRDÜ

        Beşiktaş’ta, 2023-2024 sezonunda Şenol Güneş’in görevinden ayrılmasının ardından Güneş’in yardımcısı Burak Yılmaz ile yola devam edildi. Söz konusu süreçte Konferans Ligi ve Süper Lig’de toplam 6 maça çıkan Yılmaz, 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

        Burak Yılmaz’ın ardından 10 Kasım 2023'te ise Rıza Çalımbay ile mukavele imzalandı. Teknik direktörlük koltuğunda 42 gün kalan Çalımbay da yalnızca 7 karşılaşmada yer aldı.

        YABANCILARDAN EN FAZLA MAÇA SOLSKJAER ÇIKTI

        Kara Kartal’da 2019’dan bu yana 4 yabancı teknik direktör çalıştı. Valerien Ismael, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer takımın başına geçtiler.

        Fransız çalıştırıcı Ismael, 215 günde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyetle siyah-beyazlı kariyerini tamamladı.

        Portekizli Santos ise 95 günde 16 mücadelede 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

        Hollandalı Van Bronckhorst da Beşiktaş’ın başında 152 gün kaldı. Bu 152 günde Kartal, oynadığı 20 maçın 10’unu kazanırken, 6’sını kaybetti ve 4’ünde de berabere kaldı.

        Beşiktaş’ın ilk Norveçli teknik direktörü olan Ole Gunnar Solskjaer ise meslektaşlarını geride bıraktı ve en uzun süre görevde kalan yabancı oldu.

        223 gün siyah-beyazlı takımı çalıştıran Solskjaer, söz konusu süreçte 29 maçta sahadaydı. Kara Kartal, Ole ile 15 galibiyet, 5 beraberlik, 9 da mağlubiyet aldı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
