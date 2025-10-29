Habertürk
        Beşiktaş yeni stadındaki 9 maçta Fenerbahçe'ye sadece 1 kez yenildi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş yeni stadındaki 9 maçta Fenerbahçe'ye sadece 1 kez yenildi!

        Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında, Süper Lig maçlarında Fenerbahçe'yi 9 kez ağırladı. Siyah-beyazlılar, bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, sadece 1 kez kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 13:31 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:31
        Yeni statta 9 maçta 1 kez yenildi!
        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacak. Ligdeki kötü gidişatını sarı-lacivertliler karşısında tersine çevirmek isteyen Kartal'ın bu derbideki iç saha üstünlüğü dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016 tarihinde Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe ile ligde 9 defa karşılaştı.

        Beşiktaş söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet elde ederken, 5 defa berabere kaldı. Sarı-lacivertlilere yeni stadında 1 kez kaybeden Kara Kartal, attığı 13 gole karşılık kalesinde ise 10 gol gördü.

        Beşiktaş'ın, yeni stadında Fenerbahçe'ye karşı ligde aldığı sonuçlar şöyle:

        7 Mayıs 2017

        Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

        25 Şubat 2018

        Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 1

        25 Şubat 2019

        Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3

        19 Temmuz 2020

        Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

        21 Mart 2021

        Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

        8 Mayıs 2022

        Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

        2 Ekim 2022

        Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0

        9 Aralık 2023

        Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3

        7 Aralık 2024

        Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0

