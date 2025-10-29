Beşiktaş yeni stadındaki 9 maçta Fenerbahçe'ye sadece 1 kez yenildi! - Beşiktaş Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacak. Ligdeki kötü gidişatını sarı-lacivertliler karşısında tersine çevirmek isteyen Kartal'ın bu derbideki iç saha üstünlüğü dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016 tarihinde Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe ile ligde 9 defa karşılaştı.

Beşiktaş söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet elde ederken, 5 defa berabere kaldı. Sarı-lacivertlilere yeni stadında 1 kez kaybeden Kara Kartal, attığı 13 gole karşılık kalesinde ise 10 gol gördü.

Beşiktaş'ın, yeni stadında Fenerbahçe'ye karşı ligde aldığı sonuçlar şöyle: 7 Mayıs 2017 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 25 Şubat 2018 Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 1 25 Şubat 2019 Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3 19 Temmuz 2020 Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0 21 Mart 2021 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 8 Mayıs 2022 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 2 Ekim 2022 Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0 9 Aralık 2023 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3 7 Aralık 2024 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0