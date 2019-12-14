14 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig’in 15. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Beşiktaş’ta futbolcuların formu teknik ekibi memnun etti. İngiltere dönüşü dün yapılan antrenmanda futbolcuların gösterdiği performans Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yüzünü güldürdü. Ligde üst üste alınan 6 galibiyet oyuncuları olumlu anlamda etkilerken, futbolcuların zinde olması da dikkat çekiyor. Teknik ekip, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde 2 isimden dikkatli olmasını istedi. Yarın oynanacak olan karşılaşmada sahaya ilk 11’de çıkacak olan Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz’ın sarı kart konusunda dikkat etmesini isteyen Abdullah Avcı, 2 futbolcunun Fenerbahçe deplasmanında cezalı duruma düşmesini istemiyor.
RUİZ DERBİDE YOK, ROCO'NUN PERFORMANSI YÜKSEK
Takımda sakatlığı bulunan isimlerden Victor Ruiz’in 10 günlük bir tedavi sürecine ihtiyacı olduğu öğrenilirken, bu futbolcu Yeni Malatyaspor, 24 Erzincanspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemeyecek. İspanyol savunmacının ligin son haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği mücadelesinde ise sahaya çıkması bekleniyor. Ruiz’in yokluğunda Vida’yla iyi bir ikili oluşturan Enzo Roco da, Abdullah Avcı’nın özel olarak ilgilendiği bir isim. Bu futbolcunun istekli olması ve performansını yukarı çekmesi, teknik ekibin yüzünü güldürürken, Avcı sık sık antrenmanlardan önce Roco’yla bire bir görüşme yapıyor.
GALİBİYETLERE YÖNETİM ETKİSİ
Ahmet Nur Çebi ve ekibinin göreve gelmesinin ardından ligde çıkılan 6 maçta 18 puan toplanmasında idarecilerin de katkısı var. Her maç öncesinde futbolcuları ziyaret eden Çebi, oyuncuların ve çalışanların maaşlarının gününde ödenmesi için de ekstra çaba sarf etti. Bu durum da hem oyuncu hem de çalışanlar için ekstra motivasyon oluşturdu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!