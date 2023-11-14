Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Gazze'de hastanedeki bebeklerin hayatı tehlikede

        Gazze'de hastanedeki bebeklerin hayatı tehlikede

        İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda binlerce Filistinli Kuzey Gazze'de güvenli olduğu düşünülen bazı yerlerden kaçmaya çalışıyor. İsrail'in hastaneleri hedef alması sonrasında ise kritik yaralı hastalar, yeni doğan bebekler azalan malzemeler ve elektriksizlik nedeniyle risk altında.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 10:34 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'de hastanedeki bebeklerin hayatı tehlikede
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail birliklerinin kuşattığı Gazze'deki Şifa Hastanesi çevresinde silah sesleri ve patlamalar haftalardır bitmiyor.

        İsrail, on binlerce kişinin sığındığı ve tedavi gördüğü hastanelerin çevresini hedef almaya devam ederken, Şifa Hastanesi'nde büyük dram yaşanıyor.

        BEBEKLER DAHİL TÜM HASTALAR ANESTEZİSİZ AMELİYAT EDİLİYOR

        Haftalardır malzeme sıkıntısı çeken personel, çocuklar da dahil olmak üzere savaşta yaralanan hastaları anestezi olmadan orada ameliyat etmek durumunda kalıyor.

        Artık işlevini yerine getiremeyen hastanede yaklaşık 650 hasta ve 500 personelin yanı sıra çok az yiyecek ve suyla içeride barınan yaklaşık 2.500 yerinden edilmiş Filistinli de kalıyor.

        Şifa'nın kuvözlerinin elektriği günler önce kesildikten sonra, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü bir fotoğraf yayınladı ve bir düzine prematüre bebeğin uygun sıcaklıkta tutulabilmeleri adına yatağa battaniye ve folyolarla sarıldığını gösterdi. Aksi takdirde bebeklerin hemen öleceklerini belirten Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Medhat Abbas, bebeklerden 4'ünün anneleri öldükten sonra sezaryenle dünyaya geldiğini söyledi.

        REKLAM

        36 BEBEK ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

        Gazze Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'nde acil durum jeneratörünün Cumartesi günü yakıtının bitmesi nedeniyle üçü bebek olmak üzere 32 hastanın hayatını kaybettiğini söyledi. Ekipmanlarının çalışamaması nedeniyle 36 bebeğin ve diğer hastaların ölme riski altında olduğu belirtildi.

        Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıbbi malzeme yetersizliği ve elektrik kesintisi nedeniyle dün yoğun bakımdan ve diğer servislerden 7 hastanın öldüğünü belitti. Yoğun bakımdaki 6 prematüre bebek ile 9 yaralı ve hastanın da hayati ekipmanlarda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Silmiyye, üç gün önce İsrail ordusu tarafından kuşatılan hastanede şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini kaydetti.

        Salı günü İsrail ordusu yaptığı açıklamada, kuluçka merkezlerinin İsrail'den Şifa'ya nakledilmesi için çaba başlattığını söyledi. Kuluçka makinelerinin teslim edilip edilmediği veya onlara nasıl güç sağlanacağı belli değildi.

        Kızıl Haç, Pazartesi günü yaklaşık 6000 hastayı, personeli ve yerinden edilmiş insanı, yakıt yetersizliği nedeniyle kapatılan başka bir hastaneye tahliye etmeye çalıştı ancak konvoylarının bombardıman ve çatışmalar nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığını duyurdu.

        İSRAİL İDDİALARINA KANIT SUNMUYOR, BIDEN ATEŞKESİ REDDEDİYOR

        İsrail ordusu, kanıt sunmamasına rağmen Hamas'ın ana komuta merkezini Şifa yerleşkesinin içinde kurduğunu söylüyor. Hem Hamas hem de Şifa Hastanesi personelleri ise İsrail'in iddialarını reddediyor.

        ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Şifa'nın korunması gerektiğini söyledi. Biden ayrıca 'Daha az müdahaleci eylem olmasını umduğunu' söyledi. Ancak Biden ateşkesi bir kez daha dile getirmedi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Filistin
        #dünya
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Terör örgütünün sözde Kerkük eyalet sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Kerkük eyalet sorumlusu etkisiz!
        İzlanda'da volkanik patlama riski yüksek
        İzlanda'da volkanik patlama riski yüksek
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de
        Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de
        Yağışlar orta ve doğu kesimlere kaydı! Bu iller dikkat
        Yağışlar orta ve doğu kesimlere kaydı! Bu iller dikkat
        Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?
        Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Rekorunu geliştirdi!
        Rekorunu geliştirdi!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Habertürk Anasayfa