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        Haberler Gündem 3. Sayfa KATLİAM GİBİ KAZA | Konya'daki feci kazada ölü sayısı 6'ya çıktı! - Konya haberleri

        Konya'daki feci kazada ölü sayısı 6'ya çıktı!

        Konya'da, 19 yaşındaki Sefa Selvi'nin kullandığı otomobilin yayalara çarptığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı. Kazada yaralanan Emine Atalay da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.11.2023 - 10:51 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:09
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        Konya'daki feci kazada ölü sayısı 6'ya çıktı!
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        Konya'da kan donduran kaza, geçtiğimiz cumartesi günü, saat 18.40 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.

        89 METRELİK FREN İZİ SAPTANMIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre Konya'da otomobilin, yolun karşısına geçen yayalara çarpıp 5 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kaza yerinde yapılan incelemede, 89 metre fren izine rastlandı.

        82 KM HIZ LİMİTİNİ 117 KM İLE AŞMIŞTI

        82 kilometre hız limitinin olduğu yolda aracın süratinin 117 kilometre olduğu değerlendirilirken, tutuklanan sürücü Sefa Selvi'nin (19) ifadesinde, "Seyir halindeyken bir anda karşıma kalabalık grup çıktı. Direksiyonu refüje doğru kırdım, frene bastım ancak duramadım" dediği öğrenildi.

        KAZADA CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

        AA'da yer alan habere göre kazada ağır yaralanan Emine Atalay da, tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

        KIZI VE TORUNLARIYLA ÖLMÜŞTÜ

        Atalay'ın cenazesinin Kadınhanı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Kazada Fadime, kızı Sultan, torunları Elif ve Fadim Aslan ile Azra Atalay hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

        SÜRÜCÜ TUTUKLANMIŞTI

        Sürücü nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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