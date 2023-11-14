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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Terör örgütünün sözde Kerkük eyalet sorumlusu etkisiz!

        Son dakika haberi Terör örgütünün sözde Kerkük eyalet sorumlusu etkisiz!

        MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu Remzi Avcı'yı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 14.11.2023 - 09:49 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:03
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        Terör örgütünün sözde Kerkük eyalet sorumlusu etkisiz!
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        MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Kerkük eyalet sorumlusu Çiya Amed kod adlı Remzi Avcı'yı, Irak/Süleymaniye’de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

        Çiya Amed kod Remzi Avcı, Diyarbakır’daki çukur/barikat olaylarında güvenlik güçlerimize yönelik örgüt tarafından düzenlenen eylemlerin sorumlularındandı. Terörist ayrıca, terörden arananlar listesinde “Kırmızı Kategoride” yer almaktaydı.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, 1992 yılından bu yana ülkemiz aleyhinde doğrudan silahlı faaliyetler yürüten, yurt içinde ve dışında birçok kez kaçmayı başaran Avcı'nın tüm faaliyetleri titizlikle takip etmeye başladı. MİT, yurt içinde ve TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki operasyon birliklerine sansasyonel nitelikteki eylemlerle zayiat verdirmeyi amaçlayan bir dizi faaliyetini tespit etti.

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        Avcı’nın, kesintisiz olarak sürdürdüğü faaliyetlerinin tehdit seviyesinin artması üzerine, MİT tarafından operasyon kararı alındı. Sözde Kerkük eyalet sorumlusu olması nedeniyle, sınırlarımızdan 222 km derinlikli bir alanda gizlenen Avcı, MİT’in saha ajanlarının anlık müdahalesi ile düzenlenen spesifik operasyonda etkisiz hale getirildi.

        Güvenlik kaynaklarından PKK’nın, eyalet sorumlusu düzeyinde bir yöneticisinin öldürülmesinin tabanda yaratacağı korku ve moral bozukluğunu bertaraf etmek amacıyla, MİT’in söz konusu suikastını gizlemeye çalıştığı öğrenildi.

        ÇİYA AMED KOD ADLI REMCİ AVCI KİMDİR?

        Çiya Amed kod Remzi Avcı, örgütün kırsal kadrolarına 1992 yılında katıldı. Avcı, DEAŞ’a karşı mücadele kisvesi altında ülkemiz aleyhindeki faaliyetleri koordine etmek, güvenlik güçlerimize karşı eylemler planlamak ve gerçekleştirmek amacıyla 2014’te Suriye/Ayn El Arab’ta faaliyet gösterdi.

        Örgütün 2015-2016 yıllarında Diyarbakır’daki şehir içi ve kırsaldaki eylemlerinde, çukur/barikat stratejisinde aktif rol alan Avcı, özellikle Diyarbakır/Lice ve Sur’daki PKK/KCK-YPS unsurlarının silahlı faaliyetlerini organize etti, askeri birliklerimize yönelik roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen eylemlerde yer aldı ve bölge halkını galeyana getirmeye çalıştı.

        Çukur/barikat olayları esnasında güvenlik güçlerimizin PKK’ya adil ve orantılı şekilde verdiği cevabıyla başarısızlığa uğrayan Avcı, 2017’de Kuzey Irak’a kaçmak zorunda kaldı ve Irak/Zap alanına giderek PKK’nın sözde özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet göstermeye başladı. Yürüttüğü silahlı faaliyetlerin yanında PKK mensuplarına ideolojik eğitimler de veren terörist Avcı, Zeytin Dalı Harekatına karşı faaliyetlerde bulunmak üzere PKK’lı üst düzey yöneticiler tarafından 2018’de Suriye/Afrin’e gönderildi.

        Ülkemiz silahlı kuvvetleriyle bir kez daha karşı karşıya gelen Avcı, tekrarlanan başarısızlığıyla yaralı bir şekilde Doğu Suriye’deki örgüt bölgelerine, akabinde ise Kuzey Irak’taki Gare alanına kaçmak durumunda kaldı. 2019-2022 yılları arasında Gare’de faaliyet gösteren Avcı, özellikle şehirlerimizde bombalı eylemler düzenlemek amacıyla yetiştirilen PKK mensuplarını eğitti ve eylem planlamalarında bulundu. Avcı, Irak/Sincar’da 2022 yılı içinde kısa bir dönem askeri alan sorumluluğu görevi üstlendi ve son olarak PKK yöneticilerince 2022 yılının ikinci yarısı itibarıyla Kerkük eyaleti sorumluluğuna getirildi.

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