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Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Forvet ve orta sahalar artık daha mutlu! - Günün Beşiktaş haberleri

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ederken Şenol Güneş ikinci dönemine galibiyetle başladı. Çift santrforlu dizilimi tercih eden usta teknik direktörün gelişi siyah-beyazlı camiada havayı değiştirirken spor yazarları da İkinci Güneş dönemini ve ilk galibiyeti kaleme aldı

Giriş: 31.10.2022 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL

  • CEM DİZDAR: UMUT VEREN TELAŞSIZ BAŞLANGIÇ

    Beşiktaş iştahlı ve elden geldiğince hızlı olmaya çalıştı. Daha önemlisi telaşlı değildiler. Evet, bazı pozisyonlarda ‘Aceleci’ göründüler ama özellikle ikinci devre ’Telaş’’tan uzaktılar. Böylece bir sonraki Galatasaray maçı için Şenol Güneş ile lige iyi bir giriş yapmış oldular. 

  • Güneş’in de ilk toplantıda altını çizdiği ‘Bu üç maçı halledelim önce’ tezinin rahat geçecek ilk ayağı tahmin edileceği gibi rahat geçti. Güneş’in zaten kredisi hayli fazla. Gol iştahı da gol atabilirliği de yüksek görünen Beşiktaş, İsmael döneminin kafa karışıklığı aşmak için iyi bir başlangıç yapmış oldu. Devamını hep birlikte göreceğiz. (FANATİK)

  • ALİ GÜLTİKEN: TEŞHİSLERİYLE ŞÜPHEYE YER BIRAKMADI

    Şenol hocanın gelmesiyle beraber hem camia rahatladı hem de oyuncular... Güven duygusu futbolda çok önemli. Bunun yanına bir de doğru oyun kurgusunu koyduğunuzda ortaya dünkü gibi güzel sonuçlar çıkıyor. Beşiktaş'ın kadrosu iyi. Etkili oyuncular var. Sıkıntı bu kadronun kullanımı ile alakalıydı. Şenol hoca, ilk maçında yaptığı, ortaya koyduğu teşhislerle şüpheye yer bırakmadan maçı ilk dakikadan itibaren kopardı. Beşiktaş'ın kalesinde gördüğü goller de var ama bunlar büyük sıkıntı değil. 

     

  • Şenol hocanın çabuk ve rakip kaleye dönük oyun mantığı; eldeki Weghorst, Cenk Tosun gibi oyuncuların golcülüğüyle buluştuğunda gördük ki işler Beşiktaş taraftarının istediği gibi gidiyor. Dün önemli olan rakibin kim olduğu değil, Beşiktaş'ın Şenol hoca ile galibiyetle başlamasıydı. Atılan 5 gol bundan sonraki yolu tarif etmiş oldu. (SABAH)

  • GÜNTEKİN ONAY: FORVET VE ORTA SAHALAR ARTIK DAHA MUTLU

    Beşiktaş dün Ümraniyespor karşısında 5-2 kazanırken çok mu iyi futbol oynadı? Hayır. Ama Şenol Güneş ile daha özgüvenli ve yanlışlarında ısrar etmeyen bir Beşiktaş vardı sahada. Dün en büyük farklılık Cenk Tosun’un varlığıydı. Cenk 3 farklı pozisyonda görev aldı. Attı, attırdı, çok çalıştı, hepsinden önemlisi oyuna akıl kattı. Weghorst ile de iyi bir iletişim kurdu. Weghorst, Cenk ile birlikte oynadığında daha verimli olacaktır. Dikkat ederseniz, ilk haftalarda da Muleka ile birlikte oynadığında performansı daha yüksekti.

     

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