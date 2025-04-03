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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Göztepe karşısında! İşte Solskjaer'in muhtemel 11'i - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Göztepe karşısında! İşte Solskjaer'in muhtemel 11'i

        Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist bu akşam belli olacak. Ligde 4. sırada yer alan Beşiktaş, çeyrek final maçında Tüpraş Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk edecek. Galatasaray'ı devirerek moral kazanan Kartal, Göztepe'yi de yenerek kupada yoluna devam etmek istiyor. İzmir ekibi ise ligde mağlup ettiği dev rakibini kupada da geçip adını ysarı finale yazdırmayı hedefliyor. Beşiktaş-Göztepe maçının galibi yarı finalde Trabzonspor'la eşleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:06
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        • 1

          Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

        • 2

          Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

        • 3

          Siyah-beyazlı futbol takımı, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu 3 galibiyetle 9 puan toplayarak lider tamamladı.

          Son olarak Süper Lig'de oynanan derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek moral kazanan "Kara kartal", Göztepe'yi de mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

          Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde turu geçen ekip, Trabzonspor ile yarı finalde karşılaşacak.

        • 4

          KUPADA 11. RANDEVU

          Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya gelecek. Taraftar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, İzmir ekibi ise bir kez sahadan galip ayrıldı.

        • 5

          Rekabetteki 5 müsabakada ise taraftar normal süre ve uzatma dakikalarında beraberliği bozamadı. Bu maçlarda Beşiktaş'ın 13 golüne, Göztepe 9 golle karşılık verdi.

        • 6

          BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ EKSİK

          Beşiktaş'ta üç oyuncu, kupada formasından uzak kalacak.

          Siyah-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai ile yine sakatlığı bulunan Elan Ricardo forma giyemeyecek.

          Bakhtiyor Zaynutdinov'un da maçta görev yapması beklenmiyor.

        • 7

          Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

        • 8

          Ersin

        • 9

          Svensson

        • 10

          Tayyip Talha (Gabriel Paulista)

        • 11

          Emirhan

        • 12

          Masuaku

        • 13

          Gedson Fernandes

        • 14

          Chamberlain

        • 15

          Joao Mario

        • 16

          Rashica

        • 17

          Muçi

        • 18

          Rafa Silva

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