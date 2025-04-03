Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Göztepe karşısında! İşte Solskjaer'in muhtemel 11'i

KUPADA 11. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya gelecek. Taraftar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, İzmir ekibi ise bir kez sahadan galip ayrıldı.