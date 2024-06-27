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        Haberler Gündem İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yangın - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yangın

        Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 02:04 Güncelleme: 27.06.2024 - 02:06
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        Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yangın
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        Yangın, saat 23.15 sıralarında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun teras katında çıktı.

        Terasta birikmiş olan çöplerde bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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