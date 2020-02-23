İBRAHİM YILDIZ: Bu tür maçlara hasret kaldığımızı söylemek gerekir. Bu nedenle oynanan oyuna işte futbol diye şapka çıkarmak gerekiyor… Keyifli maçın elbette kazananı olmadı. Atılan 4 gol sahada ki güzel oyunu taçlandırdı bir anlamda.

Trabzonspor aldığı bir puanla şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyor. Bir maçının eksik olması kendileri adına büyük avantaj…