23 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AHMET ÇAKAR: Trabzonspor, fark yiyeceği bir maçta 2 oyuncusunun muhteşem performansıyla bir puanı kurtardı. Çok kötü oynarken kazanılan puanlar, bir takım için hayati derecede önemlidir. Eğer dün gece Uğurcan vasat oynasa Trabzonspor en az dörtlük-beşlik olmuştu. Trabzonspor iki pas yapamadı ama Sörloth gibi Türkiye'nin en büyük golcüsü sayesinde üç defa geldiği Beşiktaş kalesinde iki gol buldu. Aslında Trabzonspor maça golle başladı. Sörloth çarprazdan ceza sahasına girdi, çok zor bir durumda Vida'nın bacak arasından şutunu çekti, gol oldu.
"İşte bu dakikadan sonra sahada sadece Beşiktaş vardı. Neler kaçtı neler... Neredeyse maçın tümü Beşiktaş'la Trabzonspor kalecisi Uğurcan arasında oynandı. İkinci yarıda yine Beşiktaş sahadaydı. Trabzonspor'u sahadan sildiler. Önce Boateng'le beraberliği yakaladılar, sonra da Vida ile öne geçtiler. Burak soldan çok iyi getirdi, Boateng ayaküstü ile tamamladı. İkincisinde de kornerden gelen top direkten döndü, tekrar vuruldu, Uğurcan'dan döndü ve Vida tamamladı. Özellikle son yarım saat Beşiktaş önemli fırsatlar yakaladı. Ama Uğurcan mucizeye imza attı. Maç 3 mü, 4 mü olur diye düşünürken bitime dakikalar kala Beşiktaş çıkarken kaptırdı, sağdan yapılan ortayı da doğru yere koşu yapan Sörloth tamamladı. Dün gecenin kazananı Trabzonspor..."
"Şampiyonluğa giderken, çok kötü oynadıkları maçta İstanbul'da Beşiktaş'tan bir puan almak büyük başarı. Yatsınlar kalksınlar Uğurcan'la Sörloth'a dua etsinler. Eski bir hakem olarak mükemmel yönetim gösteren Fırat Aydınus'a teşekkür ediyorum. Trabzonspor'un attığı ilk golden önce de Atiba'ya faul yapıldığı itirazları vardı ama karar doğruydu"
RIDVAN DİLMEN: Trabzonspor 1-0 yaptıktan sonra bu sezonki en iyi Beşiktaş'ı gördük. Beşiktaş'ta Loris Karius'u saymıyorum herkes oldukça iyi bir oyun ortaya koydu. Guilherme'nin 1-0'ken kaçırdığı gol olsa, farklı bir skor olurdu. Sonrasında Uğurcan Çakır'ın kurtarışları var. Trabzonspor 2 kez, Beşiktaş 4 kez net pozisyonlar buldu. 2-1'den sonra birden bire Trabzonspor tek kaleye çevirdi.
"Trabzonspor, Alexander Sörloth'un parasını hemen yatırsın (6 milyon euro satın alma opsiyonu). Bu bildiğin melek yüzlü canavar. İkinci golde çok oyuncu yerden vurabilir, o yukarı vuruyor. İlk goldeki gibi benzer golleri çok attı. Atiba'dan topu aldı, sonra gitti vurdu golü attı. Victor Ruiz ve Domagoj Vida'dan daha fazla faul yaptı, kafa toplarını indirdi. 1,94 boyundaki oyuncunun hızı nadir böyle olur. Vedat Muriqi de 1,94 ama bu kadar hızlı değil"
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