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Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'a cevap!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleden galibiyetle ayrılmalarına rağmen takımının pas ve orta yüzdesinin düşüklüğünden şikayet eden Güneş, iki futbolcunun ise sakatlık sorunu olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, Jorge Jesus'un Sevilla maçından sonra yaptığı "Türkiye’de maçlar sahada değil masada kazanılıyor" açıklamasına da tepki gösterdi.

Giriş: 18.03.2023 - 21:59 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'a cevap!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Güneş, takımının hücum anlamında istediği seviyede olmadığını belirterek, "Pas yüzdemiz, orta yüzdemiz düşündüğümüzün altında. Çok fazla top kaybımız var. Ortalar güzeldi bazen buluşturamadık. Oyun beklenen şekilde başladı. İstanbulspor kontraya çıkmayı düşününüyordu buna izin vermedik. Dikine pasla daha etkili olabilirdik. Becerili oyuncularımızı da kullanamadık ama golün geleceğini hissediyorduk. İkinci yarıda gol geldi. 0-0 olduğunda bulamadıklarını golden sonra buldular. 80'de sonra yine toparladık. Hem Alex'in (Maxim) hem de Redmond'ın daha iyi işler yapmasını bekliyordum. En önemlisi 3 puandı ve galibiyet almaktı. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Daha iyi olmamız için bu eksiklerin düzelmesi gerekiyor. Çok şut atılması gerekiyordu, az şut attık. Bizim takımın şut atması gerekirken atmadık, atınca da goller geldi" dedi.

"TAYYİP TALHA VE MASUAKU'NUN SAKATLIKLARI VAR"

Tayyip Talha ve Masuaku'nun sakatlığı olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Rachid'in dönmesi iyi oldu. Talha ve Arthur'un sakatlıkları var. Arthur'da biraz geç kaldık kenara almakta. Mili takımı etkiler mi bilmiyorum. İkisi için de sakatlık sorunu var. Yarın belli olur" ifadesini kullandı.

Son olarak milli arada hazırlık maçı yapacaklarını belirten Güneş, "12 tane oyuncu milli arada bizimle olmayacak. Bir de bu oyuncuların gelişleri geç olacak. Biz çarşamba gününe kadar izin verdik burada olanlar için, hafta sonu da bir hazırlık maçı yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

“FENERBAHÇE MAÇINI İYİ GEÇERSEK BAŞKA ŞEYLER KONUŞURUZ”

Şenol Güneş, milli takım arasının ardından oynayacakları Fenerbahçe derbisinin sorulması üzerine, “O maça çok var. Bugünden itibaren milli takım oyunlarımız var. 14 oyuncu gidecek. Yarısından çoğu yok. Çarşamba idmanlara başlayacağız. Gelenlerin ne durumda geleceğini bilmiyoruz. Ligin ertelenmesi maçların geri atılması dengeleri bozdu. Oyuncularımızı, takımı biliyoruz. Bazı sistem değişimleri yapmamız gerekebilir. Güzel maç olacağını düşünüyorum. O maçı iyi geçersek çok daha başka şeyler konuşuruz” cevabını verdi.

"BU TİP YORUMLARI DOĞRU BULMUYORUM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus’un ‘Türkiye’de maçlar sahada değil masada kazanılıyor’ açıklaması ile ilgili ise, “Hiçbir şey söylemiyorum. O tip yorumları doğru bulmuyorum. Beşiktaş’ın haksızlığa uğramasını doğru bulmuyorum. Saygısızlık yapılmasını doğru bulmuyorum. Talep ve beklentimiz yok, işimize odaklanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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