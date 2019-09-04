Beşiktaş, bu sezon yolların ayrıldığı isimler için bir veda videosu yayınladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Tolga Zengin, Mustafa Pektemek, Shinji Kagawa, Adriano Correia, Gary Medel ve Ricardo Quaresma için Türkçe, Japonca, İspanyolca ve Portekizce yazılan, "Emekleriniz için teşekkürler." mesajı yazıldı. Videoda Aras Özbiliz ve Gökhan Töre'ye yer verilmemesi ise dikkat çekti.