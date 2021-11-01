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Beşiktaş'tan Galatasaray'ın golüne tepki! Ofsayt kuralı ne diyor?

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek zirve takibini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar ilk yarının son anlarında Morutan ile 1-0 öne geçerken Beşiktaş'tan bu golle alakalı dikkat çeken bir paylaşım geldi. Öte yandan eski hakemler her iki pozisyonu da birlikte yorumladı

01.11.2021 - 10:04 | Güncelleme: FUTBOL

  • Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi Galatasaray 2-0 kazandı. Sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golleri 45+2'de Morutan ve 73'te Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Bu sonuçla 20 puana yükselen Galatasaray zirve takibini sürdürdü. Gaziantep FK ise 12 puanda kaldı.

     

  • BEŞİKTAŞ'TAN MORUTAN'IN GOLÜNE TEPKİ

    Galatasaray, ilk yarının son anlarında Morutan'ın müthiş golüyle öne geçerken Beşiktaş'tan bu golle alakalı dikkat çeken bir paylaşım geldi. Siyah-beyazlılar, Hatayspor maçında Mehmet Topal'ın ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golünün görüntüsü, Galatasaray'ın golüyle birlikte paylaşarak "Adalet herkese lazım" diye yazdı.

     

     

  • Hatayspor - Beşiktaş maçında Mehmet Topal'ın şık topuk golü, Montero'nun kalecinin görüş açısını bozduğu gerekçesiyle VAR'dan ofsayt kararıyla iptal edilmişti.

  • KİM NE DEDİ?

     

    ERMAN TOROĞLU: Beşiktaş'ın golünde Montero aktif alanda hareket ediyor, kaleciyi yanıltıyor. Golün iptal edilmesi doğru. Beşiktaş'ın attığı golle Galatasaray'ın attığı golün birbiri ile alakası yok. Galatasaray'ın gol pozisyonunda havadaki topu cümle alem görüyor. Ofsayt ile alakası yok. Gol kararı doğru. Bu pozisyonlarda kural bu, sana göre bana göresi yok. 

  • DENİZ ÇOBAN: "Bu pozisyon olduğu andan itibaren dünkü Hatayspor-Beşiktaş maçındaki pozisyonu yan yana koyarak bir maçta gol iptal edildi, bir maçta gol verildi diye yorumlar var. Temel prensipte pozisyonların ortak noktaları var. Aynı kuralın içinde kaleciyi yani rakibi etkilemeyle ilgili bölüm... Evet, o iki pozisyon aynı fakat orada 4 tane madde var. Pozisyon aynısının içine girmiyor. Bu pozisyon, rakibin görüş açısını açıkça kapatarak rakibinin oynamasını veya oynayabilmesini engellerse maddesine giriyor. 

     

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