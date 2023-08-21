Beşiktaş'tan Colley'in sayılmayan golüyle ilgili hakemlere sert tepki: Emek hırsızları!

"RİVA'YA GİDİP NE YAPACAĞIZ"

Baltacı, TFF ile görüşme olacak mı sorusuna, "Riva'ya gidip ne yapacağız! Onları doğruya, adalete, şeffaflığa davet etmek yeterli değil mi! Biz düşündüğümüzü insanların yüzüne söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Baştan efelenip 'Elimizde şu var, şöyle böyle şeyler var' diyenlerden değiliz. 'Sonra açıklayacağız, önce açıklayacağız' diyenlerden değiliz. Gördüğümüzü hemen söylüyoruz, kötü oluyoruz. 'Yanlışsın' diyoruz, yanlışlarını düzeltmek yerine bizi düzeltmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey olur mu ya! Yahu pardon 'Yanlışmışız' demekte ne var. Yarın çıksın biri bu pozisyonun tersini ispatlasın, özür dileriz camia olarak. Çıksınlar VAR kayıtlarını, VAR konuşmalarını açıklasınlar. VAR çizgisini çekemediler, niye? Net bir açı var, 50 tane görüntü gördük. Penaltı pozisyonu, benim takdir edeceğim bir şey değil. Benim bildiğim bir alan değil ama dakika 90, rakibin penaltı almaya çalışacağı, ayağını takacağı belli. Bu penaltıyı her takıma çalabilir misiniz? Düşman olduğunuz takıma çalarsınız." açıklamasını yaptı.