Beşiktaş'ta yeniler ısınmaya devam ediyor! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ta yeniler ısınmaya devam ediyor! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna kattığı iki genç futbolcu Keny Arroyo ve Elan Ricardo'nun adaptasyon süreci devam ediyor.

Trabzonspor maçında Keny Arroyo, kulübede yer alsa da süre bulamamıştı. Elan Ricardo ise uzun yolculuğun ardından yorgunluk ve jetlag nedeniyle maçı tribünden izlemişti.

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İki futbolcunun da adaptasyon süreci devam ederken Eyüpspor maçında kadroda olmaları yüksek ihtimal.

Ole Gunnar Solskjaer, iki genç öğrencisinden de antrenman performanslarını ve fizik güçlerini kısa süre artırmalarını istedi.