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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

        Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı antrenman ile devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:26 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:26
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        Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları!
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        Slovenya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu sabah salonda gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

        Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 45 dakika sürdü. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. Antrenman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. İdman, fitness ve rejenerasyon uygulamalarıyla tamamlandı.

        Beşiktaş, Slovenya'daki kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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