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Beşiktaş'ta yeni golcü Redmond!

Beşiktaş'ta Nathan Redmond, Dünya Kupası arasını en verimli geçiren isimlerin başındaydı. 28 yaşındaki yıldızın lig ve kupada hücum hattında daha kilit bir rol oynaması bekleniyor

Giriş: 20.12.2022 - 15:25 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ta yeni golcü Redmond!

Beşiktaş'ın sezon başında Southampton'dan transfer ettiği Nathan Redmond, her geçen gün performansını yükseltiyor. Son kupa maçında Serik Belediyespor karşısında 1 gol, 1 asistle oynayan İngiliz yıldız, hazırlık maçlarında da 2 gole imza atarken, Beşiktaş'ın ligin ve kupanın kalan bölümünde hücumda daha kilit bir rol oynaması bekleniyor.

Her fırsatta Beşiktaş'ta olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Redmond, antrenmanlardaki performansıyla da alkış alıyor. 28 yaşındaki futbolcunun Şanlurfaspor'la yarın oynanacak karşılaşmaya da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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