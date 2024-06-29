Beşiktaş'ta sürpriz gelişme: Forvete Arthur Cabral...

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Record'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Benfica'nın Brezilyalı forveti Arthur Cabral için harekete geçti. Cabral'in Beşiktaş'ın forvet listesinde üst sıralarda yer aldığı ve anlaşma şartları için Benfica ile harekete geçtiği belirtildi.

Haberin detayında, Arthur Cabral transferi için Beşiktaş'ın Suudi Arabistan kulüpleriyle yarışta olduğu kaydedildi.

BENFICA, 20 MİLYON EURO ÖDEDİ Benfica'nın 2023 yazında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki golcü, geçen yıl Portekiz ekibi için çıktığı 43 maçta 11 gol atıp 3 asist yaptı. Cabral, kariyerinde daha önce Palmeiras, Basel ve Fiorentina formaları giymişti.