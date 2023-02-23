Beşiktaş, ara transferde 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirirken Konyaspor'dan Amir Hadziahmotvic'i, Sampdoria'dan Omar Colley'i, Kayserispor'dan Onur Bulut'u bonservisiyle, Aboubakar ve Maxim'i ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

STOPERE 5.8 MİLYON EURO Siyah-beyazlılar, 2.3 milyon Euro bonservis ödediği Omar Colley hamlesi ile bu sezonki 4. stoper transferini yapmış oldu.

Beşiktaş sezon başında Romain Saiss'i bedelsiz olarak kadrosuna katarken İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı 2 milyon Euro'ya, Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'u ise 1.5 milyon Euro bonservisle transfer etmişti. Kartal böylece stoper bölgesine 5.8 milyon Euro harcamış oldu.

4 İSİM GİTTİ Beşiktaş, sözleşme uzatmadığı Vida ile geçen sezonun sonunda yollarını ayırırken Valerien Ismael tarafından sezon başında kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'yı ise 1.5 milyon Euro'ya Braga'ya satmıştı. Beşiktaş, devre arasında ise Javi Montero'yu Hamburg'a, Emrecan Uzunhan'ı ise Antalyaspor'a kiraladı.

ÖNERİLEN VİDEO