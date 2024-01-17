Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Arsenal'den Cedric Soares geliyor
Ara transferde kadroya takviye için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Arsenal'den Cedric Suarez için temaslarda olduğu ifade edildi
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Ara transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, gündemine Arsenal'ın sağ bek oyuncusu Cedric Soares'i aldığı iddia edildi.
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Daily Mail'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Arsenal forması giyen 32 yaşındaki sağ bek Cedric Soares için görüşmelere başladı.
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Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre; İki taraf arasında yaşanan görüşmelerde anlaşmaya yaklaştıkları ve transferin sonlanacağı duyuruldu.
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Arsenal'de bu sezon sadece iki maçta forma şansı bulabilen Portekizli futbolcu, kariyerine Sporting altyapısında başladı.
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Yıldız oyuncu daha sonra Southampton, Inter, Arsenal ve Fulham'da formaları giydi.
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Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Cedric Soares, Portekiz Milli Takımı'nın formasını da 34 maçta giydi ve 1 gol kaydetti.
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Tecrübeli oyuncu Portekiz'in 2016'da Avrupa Şampiyonası olan kadrosunda da yer aldı.
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