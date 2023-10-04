Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in krizden çıkış formülü

Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında 2-0 kazanarak üzerindeki kara bulutları biraz olsun dağıttı.

Trabzonspor ve Adana Demirspor deplasmanlarında üst üste alınan ağır yenilgilerin ardından Konya'da nefes alan siyah-beyazlılar, gözünü Konferans Ligi'ndeki Lugano ve Süper Lig'deki İstanbulspor maçlarına çevirdi.

İki maçı da kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen siyah-beyazlılar, sonrasında ise milli araya girecek ve 21 Ekim'de oynanacak Galatasaray derbisini beklemeye başlayacak.

Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 8, ikinci sıradaki Galatasaray'ın ise 6 puan gerisinde olan Kartal için şampiyonluk yarışı açısından bu derbinin önemi oldukça kritik.

Teknik direktör Şenol Güneş 2 haftalık milli arada takımın tüm eksiklerini giderip Seyrantepe'den en iyi sonuçla dönmeyi ve camiayı yeniden havaya sokmayı hedefliyor.