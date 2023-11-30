Beşiktaş'ta seçime doğru: Efsaneler yarışıyor!

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6 Ekim'de olağanüstü seçim kararı alan Beşiktaş, 3 Aralık Pazar günü yeni başkanını seçecek. Siyah-beyazlılarda sonucu merakla beklenen seçimde iki aday bulunuyor: Hasan Arat ve Serdal Adalı...

İki aday da yoğun bir tempoda seçim maratonunu sürdürürken kongre üyeleri ile buluşmaya ve projelerini anlatmaya devam ediyorlar.

Adaylar yönetimi kurulu listelerini de belirlerken en fazla dikkat çeken nokta Beşiktaş'ta futbolun artık efsane isimlere emanet edilecek olması...

UÇAR, ARAT'IN YÖNETİMİNDE, AYBABA FUTBOLUN BAŞINDA Beşiktaş'ın iki başkan adayından Hasan Arat, Kartal'ın efsanelerinden Feyyaz Uçar'ı yönetim kurulu listesine alırken yine bir başka efsane Samet Aybaba'nın ise seçilmesi halinde Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü olacağını duyurdu. REKLAM

ADALI, MEHMET ÖZDİLEK'İ DUYURDU Beşiktaş'ın diğer başkan adayı Serdal Adalı ise seçilmesi halinde Mehmet Özdilek'i futbolun başına getireceğini açıklamıştı. Beşiktaş'ın unutulmaz 10 numarası olan "Şifo" lakaplı Özdilek, uzun yıllar Süper Lig'de teknik adamlık yapmıştı. Özdilek, Adalı'nın seçilmesi halinde sportif direktör olarak Beşiktaş'ta görev alacak.

RIZA ÇALIMBAY'LA YOLA DEVAM Beşiktaş'ta kısa süre önce göreve gelen Rıza Çalımbay için iki başkan adayı da yola devam kararını duyurmuştu. Çalımbay, dünkü basın toplantısında seçim ve iki tarafta bulunan eski takım arkadaşları ile ilgili "İki başkan adayı da camiamızın büyüklerinden. Diğerleri zaten benim takım arkadaşlarım. Samet abi kaptanımdı, Feyyaz ile yıllarca beraber oynadık. Bana göre burası Beşiktaş ailesi oldu. Çok da güzel bir şey. İnşallah idari bölüme başka arkadaşlar da katılır. Destek verildiği zaman burada çok iyi şeyler olur." değerlendirmesinde bulundu. REKLAM

İŞTE EFSANELERİN SÖZLERİ... Samet Aybaba: "'Birlikte Beşiktaşlıların yoluna çıkıyorum, var mısın?' dedi. Ben de 'Başka yol bilmem, yolumuz aynı. Tabii ki varım' dedim. Nasıl yönetilir, ne yapılır, transfer, altyapı, spor okulları, tesisler konusunda uzun süredir çalışıyorum. Bilgi birikimimiz var. Onları da ön plana çıkarak bir şeyleri daha iyi yapmaya çalışacağız. Göreve başladığımız andan itibaren her oyuncu bizim oyuncumuz. Rıza hocamıza her konuda destek vereceğiz. Oyuncular üzerine çalıştım. Birkaç mevkiyle ilgili çalışıyoruz. Rıza hocam ile görüştüm. Nereye ihtiyaç olduğunu çok iyi biliyorum. Başkanımıza da listeyi verdim. Kongreden sonra geniş açıklamayı yaparım."

Feyyaz Uçar: "Bizlerden çoğu yerde futbolcu eskileri diye bahsederler. Kariyerini sonlandırılmış futbolcuların çoğu bana verilen bu görevi bekler, çok azı bu göreve layık olur. İnşallah üyelerimiz teveccüh gösterip bize bu görevi layık görürse böyle onurlu görevi yapamaya çalışacağım. Öncelikle başkanla birlikte olmak çok onur verici. Diğer yandan kaptanlığımı yapan Samet Aybaba’nın projede olması da güzel. Rıza Çalımbay var, o da kaptanımdı. İlerleyen dönemde yine bildiğim bir ortamda, bir grupla birlikte olacağım için çok mutluyum. Bu seçimde çok fazla proje konuşuluyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Daha önce seçim çalışmaları kişilerin üzerinden yürütülürdü. Bu sefer Beşiktaş’a yakışır şekilde plan ve programlar var. Böyle bir ön hazırlığın içerisinde olmaktan gurur duyuyorum."

Mehmet Özdilek: "Doğru insanlarla doğru yola çıktığıma inanıyorum. Bu yola ben de elimi değil, gövdemi koydum. Ben de atanabilirdim ama beklemedim. Seçim yolculuğunda da Sayın Adalı ile beraber yürüyorum. Devre arasında transfer yapmak çok zor ama bakacağız. Yabancı oyuncularımızın sayısı nedeniyle çok fazla oyuncu sirkülasyonu yapma şansımız yok. 2-3 transfer yapmak istiyoruz. İşimiz kolay mı? Hayır değil ama biz zoru severiz."