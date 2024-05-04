Beşiktaş'ta Salih Uçan parladı
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Salih Uçan, Çaykur Rizespor maçındaki performansıyla beğenileri topladı
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Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u son dakika golüyle yendi. Siyah beyazlılar kupa maçı öncesi bu galibiyetle moral buldu.
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Uzun süreli sakatlığından dönen Salih Uçan performansıyla dikkatleri çekti. Tecrübeli futbolcu orta sahada takımı yönlendiren isim olurken savunmada da başarılı bir grafik çizdi.
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Salih Uçan ile beraber Rachid Ghezzal da beğeni toplayan bir diğer oyuncu oldu. Cezayirli yıldız, eski günlerini hatırlatırken, 2’nci golün de asistini yaptı.
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Karşılaşmanın 2’nci yarısında oyuna giren Joe Worrall son dakikada galibiyet golünü kaydetti. İngiliz futbolcu böylece Türkiye kariyerinde ilk kez fileleri sarstı.