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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Salih Uçan parladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Salih Uçan parladı

        Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Salih Uçan, Çaykur Rizespor maçındaki performansıyla beğenileri topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 13:23 Güncelleme: 04.05.2024 - 13:23
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          Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u son dakika golüyle yendi. Siyah beyazlılar kupa maçı öncesi bu galibiyetle moral buldu.

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          Uzun süreli sakatlığından dönen Salih Uçan performansıyla dikkatleri çekti. Tecrübeli futbolcu orta sahada takımı yönlendiren isim olurken savunmada da başarılı bir grafik çizdi.

        • 3

          Salih Uçan ile beraber Rachid Ghezzal da beğeni toplayan bir diğer oyuncu oldu. Cezayirli yıldız, eski günlerini hatırlatırken, 2’nci golün de asistini yaptı.

        • 4

          Karşılaşmanın 2’nci yarısında oyuna giren Joe Worrall son dakikada galibiyet golünü kaydetti. İngiliz futbolcu böylece Türkiye kariyerinde ilk kez fileleri sarstı.

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