Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş, Süper Lig'in 18'inci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, rejenerasyon çalışmasıyla başladı. Isınma koşularıyla devam eden antrenman, pas ve 5’e 2 çalışmasının ardından sona erdi.

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Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de Çaykur Rizespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından 2 Ocak Perşembe günü saat 12.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel uçakla Rize’ye gidecek.