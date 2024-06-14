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        Haberler Gündem İstanbul Beşiktaş'ta patencilerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Beşiktaş'ta patencilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

        Beşiktaş'ta İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen iki patenli gencin tehlikeli yolculuğu kayıt altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 00:37 Güncelleme: 14.06.2024 - 00:37
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        Patencilerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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        Bir aracın içerisinden kayda alınan görüntülerde, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda seyir halindeki İETT otobüsüne tutunarak ilerlemeye çalışan iki patenli genç yer aldı.

        Canlarını tehlikeye atarak yolculuk yapan gençlerin, diğer vatandaşlar tarafından uyarılmalarına rağmen patenle kaymaya devam ettikleri görüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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