Beşiktaş'ta ortak aday Sergen Yalçın!

Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta yapılacak seçim öncesinde nefesler tutulurken başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'dan art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Hem Yücel hem de Adalı vaatlerini taraftarlara anlatmaya başlarken teknik direktörlük için ortak aday ise Sergen Yalçın oldu.

Daha önce sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile devam edeceğini açıklayan Yücel, “Sergen Hoca ile iki görüşmemiz oldu. Gayet pozitifti. Ama daha sonra başkanın istifası ile birlikte, ortalığın çalkantılı hale gelmesi, Sergen Hoca’yı tedirgin etti. Göreve devam edersem elbette görüşeceğim” dedi.

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Sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile yola devam edeceklerinin altını çizen Adalı ise “Yerli olarak düşündüğüm zaman gönlümde Sergen Hoca var. Yabancı alternatifimiz de mevcut. Yeter ki Beşiktaş’ın felsefesine uysun. Sergen’in bir defa daha gelip Beşiktaş’ta görev alması lazım. Sergen Hoca’yla çalışmayı istiyorum. Hedefimiz, 3.5 sene teknik direktör değiştirmeden gitmek” ifadelerini kullandı.