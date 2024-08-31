Beşiktaş'ta Omar Colley, PAOK'a transfer oldu!
Beşiktaş'ta Gambiyalı stoper Omar Colley ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli stoperin Yunan ekibi PAOK'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi.
Giriş: 31.08.2024 - 22:19 Güncelleme: 31.08.2024 - 22:19
Beşiktaş, Omar Colley'in Yunanistan ekibi PAOK'a transfer olduğunu duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Omar Colley'nin PAOK F.C. kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; PAOK F.C., Şirketimize, şarta bağlı transfer ücreti ödeyecektir."
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