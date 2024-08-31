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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Omar Colley, PAOK'a transfer oldu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Omar Colley, PAOK'a transfer oldu!

        Beşiktaş'ta Gambiyalı stoper Omar Colley ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli stoperin Yunan ekibi PAOK'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 22:19 Güncelleme: 31.08.2024 - 22:19
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        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
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        Beşiktaş, Omar Colley'in Yunanistan ekibi PAOK'a transfer olduğunu duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcumuz Omar Colley'nin PAOK F.C. kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; PAOK F.C., Şirketimize, şarta bağlı transfer ücreti ödeyecektir."

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