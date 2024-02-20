Beşiktaş'ta Necip Uysal, Santos'un da değişilmezi oldu! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Santos'un da değişilmezi oldu! - Beşiktaş Haberleri

REKLAM advertisement1

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenerken Necip Uysal da yine stoperdeydi. Yeni transfer Joe Worrall ile Kayseri'de tandemi oluşturan siyah-beyazlıların emektarı, bu kez Omar Colley ile birlikte defansın göbeğindeydi.

GÖZ DOLDURDU Oldukça başarılı bir oyun ortaya koyan Necip Uysal, %97 pas isabeti sağlarken 5 ikili mücadeleden 4'ünü kazandı. 6 top uzaklaştıran Necip, 2 pas arası ve 1 de top kapmayla oynadı. Yeni transfer Joe Worrall'ın neden yedek olduğu maç sonunda sorulurken Fernando Santos'tan Necip'i onore eden cümleler geldi.

SANTOS: FANTASTİK Santos, Necip tercihi ile ilgili "Necip Uysal harika oynuyor. İnanılmaz bir profesyonel. Worrall'ın oynamamasının sebebi Necip'in suçu. Çünkü Necip takımın en iyilerinden biri. Necip, fantastik" ifadelerini kullandı. REKLAM

16. HOCASI SANTOS OLDU Beşiktaş altyapısından yetişen ve kesintisiz şekilde siyah-beyazlı formayı terleten Necip Uysal, bu süreçte 18 farklı dönemde 16 farklı hocayla çalıştı. İlk hocası Ertuğrul Sağlam olan 33 yaşındaki futbolcu, her teknik adamın şans verdiği isim olurken asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen 6 farklı mevkide görev aldı. İşte Necip'in oynadığı mevkiler ve çalıştığı hocalar:

OYNADIĞI MEVKİLER ÖN LİBERO: 189 MAÇ, 4 GOL, 4 ASİST STOPER: 104 MAÇ, 1 GOL, 4 ASİST SAĞ BEK: 52 maç, 6 ASİST MERKEZ ORTA SAHA: 31 MAÇ, 2 ASİST SAĞ KANAT: 8 MAÇ, 1 ASİST SOL BEK: 3 MAÇ TOPLAM: 446 MAÇ, 6 GOL, 18 ASİST

ÇALIŞTIĞI TEKNİK DİREKTÖRLER: 18 FARKLI DÖNEM, 16 FARKLI HOCA ERTUĞRUL SAĞLAM / 6 TEMMUZ 2007 - 14 EKİM 2008 MUSTAFA DENİZLİ / 9 EKİM 2008 - 4 HAZİRAN 2010 BERND SCHUSTER / 10 HAZİRAN 2010-15 MART 2011 TAYFUR HAVUTÇU / 17 MART 2011-30 HAZİRAN 2011* CARLOS CARVALHAL / 2 AĞUSTOS 2011-2 NİSAN 2012 TAYFUR HAVUTÇU / 4 NİSAN 2012-30 HAZİRAN 2012* SAMET AYBABA / 16 HAZİRAN 2012-27 MAYIS 2013 SLAVEN BILIC / 28 HAZİRAN 2013-30 MAYIS 2015 ŞENOL GÜNEŞ / 12 HAZİRAN 2015-31 MAYIS 2019* ABDULLAH AVCI / 3 TEMMUZ 2019-29 OCAK 2020 SERGEN YALÇIN / 29 OCAK 2020-9 ARALIK 2021 ÖNDER KARAVELİ / 9 ARALIK 2021-25 MART 2022 VALERIEN ISMAEL / 25 MART 2022-26 EKİM 2022 ŞENOL GÜNEŞ / 28 EKİM 2022-6 EKİM 2023* BURAK YILMAZ / 10 EKİM 2023-10 KASIM 2023 RIZA ÇALIMBAY / 10 KASIM 2023-21 ARALIK 2023 SERDAR TOPRAKTEPE / 21 ARALIK 2023 - 10 OCAK 2024 FERNANDO SANTOS / 7 OCAK 2024 -