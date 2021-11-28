Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a sahasında 4-0 mağlup olan Beşiktaş, en farklı yenilgilerinden birisini alırken üst üste 4. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta 5 yenilgi alarak büyük hayal kırıklığı yaratan siyah-beyazlılarda gözler de takımı geçen sezon çifte kupalı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Sergen Yalçın'a çevrildi.
ÇEBİ İLE KRİTİK TOPLANTI
Giresunspor yenilgisinin ardından başkan Ahmet Nur Çebi ile bugün bir toplantı yapacağını açıklayan Yalçın'ın istifasını sunması beklenirken Çebi'nin bu konuya ne yanıt vereceği merakla bekleniyor. Çebi, dünkü mağlubiyetin ardından "Neden istifa ettiğini dinlemem lazım. Eğer haklı gerekçeleri varsa söylenecek bir şeyimiz yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış gördükten sonra ben onunla yolu yürümeyi tercih ederim. Bu tür şeyler olağanüstü durumlardır, olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınabilir" ifadelerini kullanmıştı.
ÖNE ÇIKAN ADAY ŞENOL GÜNEŞ
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la olası ayrılığında ise yerine kimi getireceği konusunda kulisler hareketlenirken listenin başında Şenol Güneş yer alıyor. Siyah-beyazlı takımı 2015-2019 yılları arasında çalıştıran ve sonrasında A Milli Takım'ın başına geçen Güneş, ay-yıldızlıları EURO 2020'ye taşısa da sonrasında alınan kötü sonuçların ardından eylül ayında görevinden ayrılmıştı. Beşiktaş'ı iki kez lig şampiyonluğuna taşıyan Güneş, Kartal'a Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynatırken Şampiyonlar Ligi'nde ise gruptan namağlup lider olarak üst tura taşımıştı. Beşiktaş yönetimin Güneş dışındaki diğer adayları ise Sivasspor'un başındaki Rıza Çalımbay ile Beijing Guoan'ı çalıştıran yine eski hocalardan Slaven Bilic.
DORTMUND SONRASI KABUS OLDU
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, ses getiren transferlerle girdiği sezonda şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yaşadı. Lige ilk 4 maçta gol yemeden aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nin başlaması ile birlikte kabusu yaşadı. Dev arenadaki ilk maçında Dortmund'a sahasında 2-1 mağlup olan Kartal, sakatlık krizleriyle boğuşmaya başlarken son 15 resmi maçta sadece 3 kez kazanıp 1 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.
HER YERDE KAYIP
Bu süreçte evinde Dortmund, Sporting, Trabzonspor ve son olarak Giresunspor'a mağlup olan Beşiktaş, deplasmanda ise sadece Antalyaspor'u mağlup edebildi. Beşiktaş, dış sahada son 6 maçını da yenilgiyle tamamladı.
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