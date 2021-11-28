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Beşiktaş - Giresunspor maçının yazar yorumları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'a evinde 4-0 mağlup oldu. Ligde altıncı kez mağlup olan Beşiktaş, 20 puanda kaldı. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikten sonra Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve GZT Giresunspor'a 4-0 yenilerek 4 haftada 12 puan yitirdi

28.11.2021 - 10:29 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU: Sergen yönetimi idare etti, takımı edemedi; nokta... Yazının sonunu başa aldım. Yani Beşiktaş için sözün bittiği nokta... Peki Beşiktaş takımının bu hale gelmesi tesadüf mü? Kesinlikle hayır. Geçen sezon şampiyonluk ile ikinci kupa alındıktan sonra yönetim ve teknik adam arasında yaşananların finalidir dün akşam. 

  • Teknik adam "Şu şu idareciler gelebilir, şu şu idareciler gelemez" diyor tesislere… Yönetim de hiçbir şey demiyor buna, "Sergencim" diyor. Yani Sergen mi Beşiktaş kulübünü idare ediyor yoksa yönetim mi? Sonradan Sergen ile yönetimin para pul anlaşmazlığı, takımın sezona geç girmesi filan gibi bin tane olay var. Alınan oyuncular bünyeye uymadılar. Geçen sezonki arkadaşlık ve takım ruhu bu sezon kayboldu. Alınan generaller iş yapmadılar gibi çok sebep var. 

  • Zaten Sergen geçen hafta maç sonu söylediklerinde ne olduğunu anlattı. Dedi ki "Bu işten ben sorumlu değilim." Peki kim sorumlu? Ben bir tek sorumlu yönetim kurulu ve başkan derim. Başka kimse değil. Zaten maçtan evvel tribünlerde 6 bin seyirci olması her şeyi anlatıyor. Hadi şunu diyebilirsiniz; "3 puanlık sistemde her şey olur." Hayır kardeşim, bu Beşiktaş'tan üç puanlık sistemde de bir şey olmaz... Bu sezon başından itibaren Sergen, yönetimi idare etti, yönetti ama takımı idare edip yönetemedi.

  • AHMET ÇAKAR: Beşiktaş camiası bu karşılaşmaya çıkış maçı gözüyle bakıyordu ama dün gece çöküş maçı oldu. Bundan sonra Beşiktaş'ın toparlaması kolay görünmüyor. Hem puan olarak geri kaldılar hem de futbolcu ve Sergen hocayla taraftar arasındaki bağ iyice zayıfladı.

  • Kimse Hüseyin Göçek'e kızmasın. VAR davetiyle gelen iki kararda da haklı. İlkinde Rosier, topu görüyor, kolunu biraz açıyor ve top temas ediyor. Her ne kadar topla Rosier arasındaki mesafe yakın olsa bile bu penaltıyı doğru buluyorum. Necip'in kırmızısına diyecek hiçbir şey yok. Burada VAR davetine bile gerek yoktu, Hüseyin'in önünde oldu.

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