Sergen Yalçın: Bu durumun sorumlusu benim

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olarak üst üste dördüncü yenilgisini alan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalar yaptı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Neden böyle oldu derken, açıklaması kolay değil. Özellikle bugünkü maçı açıklamak çok zor. Biraz kader kısmet demek lazım. Bugünkü maç herhalde herkese kolay kolay nasip olmaz. Futbolda düşüşler olabilir ama hemen toparlamak lazım."

"Uzun süreli düşüşler büyük zararlar verir, hele büyük camialarda daha fazla verir. Bir türlü durumu toparlayamıyoruz. Uzun süredir bir dönüş yakalayamadık, bu da bizim için hoş değil. Sorumlu benim. Takımın başında ben olduğum için doğal olarak bana ait."

"Bu durumun sorumlusu benim, biraz da onu söylemek lazım. Futbol, insanı başka yerlere götürebiliyor. Geçen sene nasıl başarılı bir sezon geçirdiysek, bu sezon tersini yaşıyoruz. Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok. İşler iyi gitmiyor."

"Taraftarımızdan kendi ve takımım adına özür diliyorum. Onlar birçok şeyi hak ediyorlar. Bu sezon maalesef istediklerini veremedik, bunun da sorumlusu benim doğal olarak."

"10 kişi kaldık, yediğimiz 2. gol.. Oyuncuların motivasyonu çok düştü. Çok iyi başlıyoruz, oyuncularım tepki veremiyorlar. Kaleye gelen ilk top gol oluyor. Hakem arkadaşlar pozisyonları çok iyi değerlendiriyorlar. VAR en ufak pozisyonda aleyhimizde devreye giriyor"

"Bizim lehimizde olanlarda sezon başından beri devreye girdiğini görmedim. Bu tür hakem arkadaşların Türk futbolunda olmaması lazım. Büyük problem. Yarın çok daha büyük kaoslar meydana gelebilir stadyumlarda böyle yönetimler olursa."

"Bunu kaybettiğimiz için değil, genel olarak söylüyorum. Sadece bu maç özelinde konuşmuyorum. Çok ciddi bir tepki var Beşiktaş'a karşı. Bunu kenardan hissedebiliyoruz. Geçen hafta %100 penaltı pozisyonumuz var, bugün 2 tane VAR, 10 dakikada maçı bitiriyor. Oyun artık sahada oynanmıyor. Tamamen televizyon önünde oynanıyor. Bu da benim için en üzücü taraf."

"MERT GÜNOK'UN HERHALDE ÇAPRAZ BAĞI GİTTİ"

"Mert'in herhalde çapraz bağı gitti."

"Beşiktaş büyük camiadır, bunun altından kalkar diye düşünüyorum. Biz haftalardır döndüremiyoruz, taraftarımız da çok söylüyor. Takımı ayağa kaldırmak için çok çaba sarf ediyoruz ama şunu söylemek lazım, ben oynamıyorum. Oynayan oyuncuların tepki göstermesi gerek. Oyuncuların daha fazla efor sarf etmesi, daha fazla konsantre olması gerekiyor. Ancak o şekilde bu camia ayağa kalkar."

İSTİFA YANITI

"Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Muhtemelen yarın başkanla oturup bir değerlendirme yapacağız. Gidişat hiç iyi değil. Ben bu camianın insanıyım. Beşiktaş’ın gerçeklerini biliyorum. Her türlü ihaleyi ben alırım. Beşiktaş'ta her türlü ihaleyi alırım. İşler iyi gitsin, ben ihaleyi alırım"