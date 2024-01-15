Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Roiser'e Nice talip oldu! Kulüpler anlaşmaya vardı
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'e Fransız ekiplerinden Nice talip oldu. Nice ile Beşiktaş kiralama için anlaşmaya varırken gözler Rosier'in vereceği karara çevrildi
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'i istiyor.
Satın alma opsiyonlu kiralama için resmi teklif yapan Fransızlar, siyah-beyazlılarla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Satın alma opsiyonunun 3 milyon Euro civarında olması beklenirken Fransız ekibinin Rosier'le görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.
Fransız futbolcunun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı bilinirken transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.