Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        44
        Fenerbahçe
        FB
        36
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        30
        Göztepe
        GÖZ
        28
        ikas Eyüpspor
        EYP
        27
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Rams Başakşehir
        İBFK
        23
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Kasımpaşa
        KSM
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        20
        Trabzonspor
        TS
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        18
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya sürpriz talip! - Futbol Haberleri

        Muleka'ya sürpriz talip!

        Beşiktaş'ın sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a kiraladığı Jackson Muleka'ya sürpriz bir talip çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beşiktaş'tan kiralık olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'da forma giyen Jackson Muleka'ya talip çıktı.

        • 2

          Belçika basınından Walfoot'un haberine göre; Demokratik Kongolu golcü, Başakşehir'in Konferans Ligi'nde karşılaştığı Cercle Brugge'ün radarına girdi.

        • 3

          Belçika ekibinin kış transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacağı belirtildi.

        • 4

          Belçika'ya dönmeye sıcak bakan Muleka da, siyah-beyazlı kulüpten bu transfere kolaylık sağlamasını talep edecek.

        • 5

          Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki forvet, 1 milyon euro bedelle Al-Kholood'a kiralanmıştı.

        • 6

          Al-Kholood'da beklenen başarıyı gösteremeyen Muleka, 11 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

        • 7

          Belçika'da 2020 ile 2022 yılları arasında Standard Liege forması giyen Muleka, 54 maçta 15 gol atıp 4 asist yapmış ve daha sonrasında Kasımpaşa formasıyla Süper Lig kariyerine başlamıştı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat
        Metrobüste tekme ve yumruklu kavga!
        Metrobüste tekme ve yumruklu kavga!
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Eski ABD Başkanı 100 yaşında öldü
        Eski ABD Başkanı 100 yaşında öldü
        Güney Kore'de Yoon için tutuklama talebi
        Güney Kore'de Yoon için tutuklama talebi
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Habertürk Anasayfa