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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta hücum göz dolduruyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta hücum göz dolduruyor!

        Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u evinde 4-2 yenen Beşiktaş ilk kez çıktığı taraftarı önünde tam not aldı. Siyah-beyazlıların Immobile, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Rashica'lı hücum hattı maçın kilidini çözdü

        Giriş: 19.08.2024 - 13:03 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:03
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        Beşiktaş'ta hücum göz dolduruyor!
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        Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sezon evinde oynadığı ilk resmi maçı da kazanarak ligde 2. galibiyetini aldı. Henüz 25. saniyede mağlup duruma düşse de geri dönmeyi başaran Beşiktaş'ta yeni transferlerle güçlenen hücum hattı göz dolduruyor.

        Antalyaspor karşısında 11'de başlayan isimlerden Ciro Immobile 2 golle yıldızlaşırken Rafa Silva ise 1 gol kaydetti. Sağ kanatta görev alan Rashica 2 asistle galibiyetin kilidini açarken Semih Kılıçsoy ise 1 asist yaptı. Beşiktaş'ta şu ana kadar oynanan 3 resmi maçta Immobile 4 gol atarken Rafa Silva ise 3 gol ve 1 asist üretti.

        EMİRHAN TOPÇU SİFTAH YAPTI

        Beşiktaş'ın yeni transferi Emirhan Topçu, Antalyaspor maçında siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi. Masuaku'nun yerine 11'de başlayan Emirhan, 2 de gol bulsa da ilki faul ikincisi ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

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        MASUAKU MAÇA YETİŞTİ

        Ailevi nedenlerden ötürü özel izin alıp cuma ve cumartesi günkü idmanlarda yer almayan Arthur Masuaku, dün gece İstanbul'a döndü. Demokratik Kongolu sol bek, Antalyaspor kadrosuna alınsa da yedek soyundu. Masuaku 67'de Emirhan Topçu'nun yerine oyuna girdi.

        NDOUR BEĞENİ TOPLADI

        Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour, Antalyaspor maçıyla sahne aldı. 67'de Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna dahil olan 20 yaşındaki orta saha performansı ile beğeni topladı. Ndour, 90+5'te Muçi'ye şık bir trivela pasıyla asist yaparken maç sonu galibiyet üçlüsünü de çektiren isim oldu.

        MUÇİ FORMAYI VE GOLÜ HATIRLADI

        Beşiktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi, Antalyaspor karşında bu sezon ilk kez süre aldı. Rafa Silva'nın gelişiyle 11'deki yerini kaybeden ve satılacağına dair iddialar ortaya atılan Muçi, Antalyaspor karşısında 88'de oyuna dahil oldu. 23 yaşındaki futbolcu, 90+5'te ise Ndour'un asistini gole çevirerek ilk golünü de attı.

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