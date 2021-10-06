Sezona iddialı bir kadroyla giriş yapan Beşiktaş, devre arası için ise planlarını belirliyor.

Ocak döneminde takıma takviye yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda ilk hedef ise Kaan Ayhan olacak.

Kartal, Kaan'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için çok uğraşsa da kulübü Sassuolo'nun kiralamaya sıcak bakmaması nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Beşiktaş'ın ocakta milli oyuncuyu bonservisle kadrosuna katmak için girişimlerde bulanacağı ifade edildi. Takımında fazla süre bulamayan Kaan da Beşiktaş'a sıcak bakıyor.