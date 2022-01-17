Süper Lig'in 21. haftasını Gaziantep FK galibiyeti ile kapatan Beşiktaş, yeni hocası Önder Karaveli yönetimindeki yükselişini sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, Karaveli göreve geldikten sonra 5 haftalık galibiyet hasretini Kayserispor maçıyla noktalarken iç sahada ise 3 maçlık seri yakaladı. Ancak deplasmanda oynanan 3 maçta Fenerbahçe ve Rizespor ile berabere kalıp Konyaspor'a mağlup olan Kartal, eylül ayından bu yana dış sahada galibiyet hasreti çekiyor.

TEK GALİBİYET ANTALYA'DA

Bu sezon deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini 18 Eylül'de Antalyaspor'u 2-0 geriden gelip 3-2 yenerek alan Beşiktaş, diğer 9 maçta ise 5 yenilgi ve 4 beraberlik aldı. Önder Karaveli, Karagümrük ve Yeni Malatyaspor ile oynanacak üst üste 2 deplasman maçıyla bu kötü tabloyu terse çevirmeyi hedefliyor.

GOL YEME SERİSİNİ DE KARAVELİ İLE NOKTALADI

Bu sezon ligde savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, 1-0'lık Gaziantep FK galibiyeti ile gol yeme serisine de nokta koymuştu. Ligin 4. haftasında oynanan ve 3-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının ardından kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, 16 maçlık kötü seriyi Karaveli yönetiminde Gaziantep karşısında noktaladı.