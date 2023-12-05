Beşiktaş'ta Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimde görev dağılımı belli oldu

Beşiktaş Kulübünde başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri için mazbata töreni gerçekleştirildi.

Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde yapılan törende Hasan Arat, mazbatasını divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar'dan aldı.

Yönetim kurulunda görev yapacak diğer isimlere de mazbataları takdim edildi.

Törende konuşan Başkan Arat, seçimin artık geride kaldığını belirterek, "Biz bir aileyiz. Nasıl bir aile olacağımızı tüm Türkiye’ye hissettirdik. Muhteşem bir katılım oldu. Tüm kongre üyelerine, bizi takip eden Beşiktaş taraftarlarına, arkadaşlarım ve camiam adına teşekkür ediyorum. Bir daha Akatlar’da kongre yapılmayacak. Bu iş bitmiştir. Beşiktaş’a layık olan yer neresiyse orada yapılacak." diye konuştu.

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Seçimin Türk spor tarihine geçtiğini kaydeden Arat, "İki rakibin destekçileri karşılıklı tribünlerden birlikte tezahürat yaptı. Az önce Serdar Adalı ile telefonda görüştük. Kendisinden şunu rica ettim. 'Yönetim kurulundaki arkadaşlardan faydalanmak istiyorum' dedim. 'Memnuniyetle' diye yanıt verdi. Bugünden itibaren yönetimindeki arkadaşlarla görüşmeler yapacağız. Beşiktaş artık bir bütün, artık kucaklaşma dönemidir. Yapacağımız işin zor olduğunu biliyoruz. Bize gösterilen teveccühün bilincindeyiz. Beşiktaş’a bir gün bile hizmet etmek onurdur." ifadelerini kullandı.

Arat, konuşmasında bir önceki başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ile ailelerine teşekkür etti.

Mazbata töreninin ardından Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.