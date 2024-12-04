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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:12 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:12
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        Beşiktaş'ta derbi mesaisi!
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

        Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

        Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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