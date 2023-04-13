Teknik direktör Şenol Güneş, bu müsabakada resmi maçlarda fazla görev vermediği oyunculara şans tanırken kalede de eldivenleri Ersin Destanoğlu taktı.

Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında Atletico Madrid ile yaptığı dostluk maçında 2-0 galip geldi

Avrupa'dan taliplerinin olduğu uzun süredir konuşulan Ersin için transfer dönemi merakla bekleniyor.

İlk 25 dakikada biri karşı karşıya olmak üzere 3 kurtarış yapan genç eldiven maç boyunca kalede güven verdi.

Son olarak 18 Ocak'ta Ankaragücü ile oynanan Türkiye Kupası maçında forma giyen Ersin, İspanyol ekibi karşısındaki performansıyla büyük alkış aldı.

Mücadelede forma giyen Jackson Muleka ve Umut Meraş ise performanslarıyla sınıfta kaldı.

Formayı unutan Umut Meraş da İspanyol ekibi ile oynanan mücadelede beklentilerin oldukça altındaydı.