Beşiktaş'ta Emrecan Bulut'un transferine istifa rötarı!

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Beşiktaş, yaz transfer döneminin başında ilk hamlesini Emrecan Bulut'u Somaspor'dan alarak yapmıştı.

5 milyon TL'ye alınan genç futbolcu, buna karşın içbir resmi maçta görev alamamıştı.

Beşiktaş'ta bu sezon görev alan 4 teknik adam, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe de Emrecan'a şans vermezken 21 yaşındaki futbolcu sadece 4 hazırlık maçında 168 dakika süre aldı. Yapılan transferlerde tartışılan isimlerin başında gelen Emrecan Bulut'a Konyaspor talip olmuştu ancak kiralama için yapılan görüşmelere istifa rötarı geldi.

Konyaspor'un hocası Hakan Keleş, 7-1'lük Fenerbahçe yenilgisinin ardından istifa kararı alırken Emrecan için yapılan görüşmelerin de şimdilik askıya alındığı öğrenildi. Yeşil-beyazlılar, yeni gelecek hocaya göre Emrecan için Beşiktaş'ın kapısını çalabilir.