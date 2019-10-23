BJK Nevzat Demir Tesisleri nde teknik direkt\u00f6r Abdullah Avc\u0131 y\u00f6netiminde yap\u0131lan ve 15 dakikas\u0131 bas\u0131na a\u00e7\u0131k olan antrenmana siyah-beyazl\u0131 futbolcular, ko\u015fu ve a\u00e7ma germe \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131yla ba\u015flad\u0131. Be\u015fikta\u015fl\u0131 futbolcular bir s\u00fcre de pas \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Tedavileri devam eden Burak Y\u0131lmaz, G\u00f6khan G\u00f6n\u00fcl, Dorukhan Tok\u00f6z, Abdoulay Diaby ve Douglas antrenmana kat\u0131lmazken, Victor Ruiz ve Georges-Kevin N Koudou tak\u0131mdan ayr\u0131 ko\u015fu yapt\u0131.