Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov'un da inadı inat!

REKLAM advertisement1

Beşiktaş'ın geçen sezon CSKA Moskova'dan transfer ettiği Bahtiyar Zaynutdinov, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden...

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un şu ana kadar kadroya almadığı Kazak futbolcunun gelen teklifleri değerlendirmesi talep edilse de bu beklenti gerçekleşmedi.

Bahtiyar, önce Zenit son olarak Dinamo Moskova'nın tekliflerini Rusya'ya dönmek istemediği için kabul etmedi. 1.2 milyon Euro maaş alan 26 yaşındaki futbolcu, 4.5 milyon Euro bedelle transfer edilmişti. Vincent Aboubakar, Chamberlain ve Amartey'de olduğu gibi Bahtiyar için de Beşiktaş'ın ayrılık görüşmeleri devam edecek.