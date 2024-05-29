Beşiktaş'ta ayrılık kapıda: Aboubakar'a Rusya'dan talip!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Beşiktaş'ta bu sezon istenilen performansı veremeyen ve takımdan ayrılması beklenen Aboubakar'a Rusya'dan talip çıktı. İşte detaylar...
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Beşiktaş'ta üçüncü dönemini geçiren 32 yaşındaki Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'la bu sezon istenilen performansı veremedi.
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İlk olarak kadro dışı kalan ardından da uzun süre kulübüye hapsolan Aboubakar'a Rusya'dan talip çıktı.
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Fransız basınından L'Acteur. com'un haberine göre Spartak Moskova, Aboubakar için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.
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Haberde transfer olmasının önündeki tek engelin, yaklaşık 3 milyon euroluk maaşında indirime gitmeye sıcak bakmaması olduğu belirtildi.
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Beşiktaş forması ile bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Aboubakar toplamda 1896 dakikada süre aldı.
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Kamerunlu futbolcu lig, avrupa ve kupada çıktığı tüm maçlarda takımına 12 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
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Aboubakar'ın güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt)
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