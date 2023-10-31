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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi! İşte kritik seçim öncesi adaylarda son durum... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi! İşte adaylarda son durum...

        Beşiktaş'ta seçim tarihi 17 Aralık'tan 3 Aralık'a çekilirken başkan Ahmet Nur Çebi de kararını verdi. İşte kritik seçim öncesi adaylarda son durum...

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 31.10.2023 - 00:32 Güncelleme: 31.10.2023 - 01:18
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        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
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        Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı 2-0 yenerken maç öncesinde seçimle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Siyah-beyazlılar, 17 Aralık'ta yapılacağı açıklanan seçimin 3 Aralık'a alındığını duyurdu. Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'un ise 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleşeceği açıklandı.

        Bu kararla birlikte kulisler hareketlenirken başkan Ahmet Nur Çebi'nin de kararı belli oldu. Çebi'nin başkanlığa yeniden aday olmayacağı öğrenildi.

        ARAT'TAN SONRA KOCADAĞ'DAN ADAYLIK HAMLESİ

        Beşiktaş'ta yaklaşan seçim öncesi adaylığını resmen duyuran ve çalışmalara başlayan Hasan Arat'ın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da hazırlıklara başladı. Gaziantep FK maçının ardından "Bu camianın ayağa kalkması için bana düşen ne ise onu yapacağım" diyerek adaylık sinyali veren Kocadağ'ın kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

        ADALI GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

        Beşiktaş'ta başkan adaylığı için gözlerin çevrildiği isimlerden birisi de Serdal Adalı... Adaylık için yakın çevresiyle görüşmelerini sürdüren Adalı'nın kararını kısa süre içinde duyuracağı bildirildi.

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