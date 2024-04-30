Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme kaza anı kamerada

        Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme kaza anı kamerada

        Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden olan hafif ticari aracın kontrolden çıktığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'taki feci kaza anı kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beşiktaş'ın Büyükdere Caddesi'nde 28 Nisan'da, 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan zincirleme kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kazanın başlangıç anının yer aldığı görüntülerde, hafif ticari aracın hızlı bir şekilde kontrolden çıkarak ilerlemesi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve aracın yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçmesi bulunuyor.

        KAZADA 8 KİŞİ YARALANMIŞTI

        Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu istikametinde seyir halinde olan hafif ticari aracın neden olduğu ve 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 8 kişi yaralanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trafik kazası
        #İstanbul Beşiktaş
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        28 kent için "sarı" alarm! Çarşambaya dikkat!
        28 kent için "sarı" alarm! Çarşambaya dikkat!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Kral Charles geri döndü
        Kral Charles geri döndü
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!
        Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!
        Özel okullara 65 milyon lira ceza
        Özel okullara 65 milyon lira ceza
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Habertürk Anasayfa