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        Beşiktaş-Sivasspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş durdurulamıyor, kazanmaya devam ediyor... Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de ağırladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Ciro Immobile ve Gedson Fernandes kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.09.2024 - 20:37 Güncelleme: 01.09.2024 - 23:55
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        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti.

        Kartal'a üç puanı getiren golleri 27. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ve 89. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

        VAR İNCELEDİ, PENALTI GELDİ

        26'ncı dakikada hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR incelemesinin ardından Radakovic'in ceza sahasında topa elle müdahale ettiğine hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda hata yapmayan İtalyan yıldız Immobile, fileleri havalandırdı.

        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, bu sonucun ardından ligde 3'te 3 yapıp puanını 9'a çıkardı.

        Üst üste 2. mağlubiyetini alan Sivasspor ise 4 puanda kaldı.

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        MAÇTAN DAKİKALAR (İlk yarı)

        13. dakikada Al Musrati'nin pasıyla sağ tarafta topla buluşan Rashica'nın ortasında Immobile penaltı noktası civarından gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

        26. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Masuaku'nun soldan ortasında topun Radakovic'in eline temas etmesinin ardından VAR incelemesi yapan hakem penaltı noktasını gösterdi. 27. dakikada topun başına geçen Immobile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

        45+1. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası dışı sol önünde düşürülmesinin ardından kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına geçen Masuaku'nun vuruşunda top direkten döndü.

        45+4. dakikada Rafa Silva'yla paslaşarak ceza sahasına giren Gedson Fernandes, altıpasın sağ çaprazından şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.

        73. dakikada Semih Kılıçsoy'un altıpasa doğru çıkardığı pasta Mustafa Hekimoğlu, topa dokundu. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        76. dakikada Svensson, sağ kanattan penaltı noktası civarına doğru orta açtı. Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etti.

        82. dakikada Rashica'nın sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasının içine girdikten sonra sağ çaprazdan şut çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kurtardı.

        85. dakikada Semih Kılıçsoy'un pasında savunma arkasına sarkan Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sol çaprazından aşırtma denedi ama kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kurtardı.

        89. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Atılan uzun pasta Camara'nın topu uzaklaştıramamasının ardından Gedson Fernandes, meşin yuvarlağı önünde buldu. Portekizli oyuncu, kaleci Ali Şaşal'ın açılmasıyla ceza sahası içi sağ çaprazından aşırtma vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı.

        Stat: Tüpraş

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bahtiyar Birinci, Emir Eray Eyisoy

        Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati (Dk. 72 Ndour), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 90+2 Emirhan Topçu), Rafa Silva (Dk. 90+2 Onur Bulut), Muçi (Dk. 62 Semih Kılıçsoy), Immobile (Dk. 73 Mustafa Hekimoğlu)

        Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Camara, Radakovic (DK. 88 Bekir Böke), Sundberg, Murat Paluli, Turgunboev (Dk. 67 Balde), Charisis, Bieganski (Dk. 77 Moutoussamy), Pritchard (Dk. 88 Emrah Başsan), Manaj

        Goller: Dk. 27 Immobile (Penaltıdan), Dk. 89 Fernandes (Beşiktaş)

        Sarı kartlar: Dk. 5 Immobile, Dk. 59 Al Musrati, Dk. 72 Rashica, Dk. 90+4 Emirhan Topçu (Beşiktaş), Dk. 41 Murat Paluli, Dk. 44 Uğur Çiftçi, Dk. 90 Ali Şaşal Vural, Dk. 90+5 Manaj, Dk. 90+ 5 Sundberg (Net Global Sivasspor)

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