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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Beşiktaş potada şahlandı! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş potada şahlandı!

        Beşiktaş'ın hem kadın hem de erkek basketbol takımları, EuroCup'ta sergiledikleri başarılı performans ile dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:36 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:36
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        Beşiktaş potada şahlandı!
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        Basketbolda yeni sezona önemli yatırımlar yaparak başlayan Beşiktaş, bu yatırımın meyvesini toplamaya başladı. Siyah-beyazlı ekibin basketbol takımları EuroCup'ta sezonun geri kalan bölümünde yakaladığı ivme ile adından söz ettiriyor. Beşiktaş Emlakjet, EuroCup'ta çıktığı 5 maçta 4 galibiyet alırken, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı da EuroCup organizasyonda grubunda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet almayı başardı.

        BEŞİKTAŞ EMLAKJET AVRUPA'DA DOLUDİZGİN

        Sezon başında genel menajerlik görevine Nedim Yücel'i getiren ve takımı başantrenör Dusan Alimpijevic'e emanet eden Beşiktaş Emlakjet, Avrupa'da başarı hedefiyle çıktığı yolda doludizgin ileriyor. Siyah-beyazlı ekip, EuroCup B Grubu 5'inci maçında dün İtalyan ekibi Reyer Venezia'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar maça; Derek Needham, Jonah Mathews, Matt Mitchell, Berkan Durmaz ve Angel Delgado beşiyle başladı. Müsabakanın ilk çeyreğini 25-16 önde geçen Beşiktaş, ilk yarıyı 40-42 geride tamamladı. Final periyoduna 61-54 önde giden siyah-beyazlılar, salondan 74-68 galip ayrılarak 4'üncü galibiyetini aldı. Grupta 5'te 5 yapan Paris Basketball'ın ardından 2'nci sırada yer alan Beşiktaş, 6'ncı maçında 8 Kasım Çarşamba günü Alman ekibi Veolia Towers Hamburg'u konuk edecek.

        BEŞİKTAŞ KADIN BASKETBOL TAKIMI ÇOK FARKLI

        FIBA EuroCup Kadınlar E Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 4'üncü hafta karşılaşmasında Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica takımına konuk oldu. Müsabakanın ilk çeyreğini 26-8 önde geçen Beşiktaş, ilk yarıyı 45-17 önde tamamladı. Final periyoduna 66-32 önde giden siyah-beyazlılar, salondan 87-43 galip ayrılarak 3'üncü galibiyetini aldı. Grupta averajla 2'nci sırada yer alan Beşiktaş, 5'inci maçında 22 Kasım Çarşamba günü kendisi gibi 3 galibiyet 1 mağlubiyeti olan Kangoeroes Mechelen takımını konuk edecek.

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