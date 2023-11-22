Beşiktaş potada doludizgin!

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Basketball'u 68-63 yendi. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla grupta 6. galibiyetini aldı. Lider Paris Basketball ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

HARİKA BAŞLANGIÇ!

Beşiktaş Emlakjet, bu sezon başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde sezona harika bir başlangıç yaptı. 8 maçta 6 galibiyet alan siyah-beyazlılar, EuroCup'ta da yine 8 maçta 6 galibiyet elde etti. Beşiktaş, EuroCup'ta oynadığı son maçta ise turnuvanın yenilgisiz takımı Paris Basket'i deplasmanda 68-63 mağlup ederek rakibinin namağlup unvanına son verdi.