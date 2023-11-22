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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Beşiktaş potada doludizgin! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş potada doludizgin!

        Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Basketball'u 68-63 yenerek kritik bir galibiyete daha imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 17:02 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:02
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        Beşiktaş potada doludizgin!
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        Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Basketball'u 68-63 yendi. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla grupta 6. galibiyetini aldı. Lider Paris Basketball ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

        HARİKA BAŞLANGIÇ!

        Beşiktaş Emlakjet, bu sezon başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde sezona harika bir başlangıç yaptı. 8 maçta 6 galibiyet alan siyah-beyazlılar, EuroCup'ta da yine 8 maçta 6 galibiyet elde etti. Beşiktaş, EuroCup'ta oynadığı son maçta ise turnuvanın yenilgisiz takımı Paris Basket'i deplasmanda 68-63 mağlup ederek rakibinin namağlup unvanına son verdi.

        TAKIM VE GÜNEŞ BÜYÜK COŞKU YAŞADI

        Beşiktaş'ın teknik heyeti ve oyuncuları maçın ardından büyük sevinç yaşarken zaferi taraftarlarla kutladılar. Beşiktaş'ın basketboldan sorumlu yöneticisi Umut Tahir Güneş de kutlamalara katılırken sosyal medya hesabından "Namağlup takım yoktur, Beşiktaş Emlakjet ile oynamayan takım vardır. Hepinizle gurur duyuyorum. Bu gece bizim gecemiz büyük BEŞİKTAŞ taraftarı. Gecenin keyfini çıkarın" ifadelerini kullandı.

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