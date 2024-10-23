Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak.

Groupama Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek.

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Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu.

Olimpik Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'TA KALECİ SIKINTISI Siyah-beyazlı takımda Olimpik Lyon maçı öncesinde kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu'nun sakatlığı bulunuyor. REKLAM Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile yapılan müsabakada omzundan sakatlanan Mert Günok, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt müsabakasında sol uyluğundan sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Ersin Destanoğlu'nun durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Ersin'in de forma giyememesi durumunda Olimpik Lyon karşısında kaleyi Göktuğ Baytekin koruyacak. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki file bekçisi, oynaması halinde A takımdaki ilk maçına çıkacak.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica da Olimpik Lyon karşısında sahada olamayacak. OLİMPİK LYON İLE 3. RANDEVU Beşiktaş, Olimpik Lyon ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek final aşamasında kozlarını paylaşmıştı. Fransa'da oynanan turun ilk maçını Olimpik Lyon 2-1 kazanırken, İstanbul'daki rövanşta ise Beşiktaş aynı skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmaması sonucunda seri penaltı atışlarına geçilmişti. Olimpik Lyon, penaltılarda Beşiktaş'a 7-6 üstünlük sağlayarak yarı final bileti almıştı.

REKLAM LYON, SON 5 MAÇINI KAZANDI Olimpik Lyon, bu sezon son 5 resmi maçından galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini 22 Eylül'de Olimpik Marsilya ile yaptığı lig maçında yaşayan Lyon, ardından oynadığı 5 karşılaşmayı ise kayıpsız geçti. Fransa ekibi, ligde çıktığı 3, Avrupa Ligi'nde de yaptığı 2 maçta da rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Pierre Sage'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Lyon, 8 haftası geride kalan Ligue 1'de 13 puanla 7. sırada yer alıyor.