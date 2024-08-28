Beşiktaş- Lugano UEFA Avrupa Ligi play off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play off rövanş maçında Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak. İsviçre'de oynanan ilk müsabaka 3-3 sonuçlandı. Siyah beyazlılarda iki golle Gedson Fernandes skora katkı yaparken, fileleri havalandıran diğer isim El Musrati oldu. Bu kapsamda taraftarlar rövanş maçı ile ilgili tüm detayları araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Beşiktaş- Lugano maçının detayları...
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Beşiktaş- Lugano maçı için geri sayım sürüyor. Lugano karşısında İsviçre deplasmanında oynadığı ilk maçta 3-3 berabere kalan siyah beyazlılar, tur şansını ikinci maça bıraktı. Saha avantajı elinde olan kara- kartal, Lugano'yu yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde yer almayı hedefliyor. Hatırlanacağı gibi UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Lugano, Fenerbahçe'ye elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olmuştu. Peki, Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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BEŞİKTAŞ - LUGANO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Beşiktaş- Lugano play-off turu rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe (yarın) saat 21.00'de oynanacak.
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BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele dijital platform EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
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BEŞİKTAŞ'IN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRO
Ersin Destanoğlu
Mert Günok
Jonas Svensson
Gabriel Paulista
Onur Bulut
Tayyip Talha Sanuç
Omar Colley
Necip Uysal
Bakhtiyor Zaynutdinov
Arthur Masuaku
Jean Onana
Cher Ndour
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Can Keleş
Gedson Fernandes
Semih Kılıçsoy
Emirhan Topçu
Milot Rashica
Salih Uçan
Demir Ege Tıknaz
Al-Musrati
Vincent Aboubakar
Ciro Immobile
Rafa Silva
Jackson Muleka