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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş- Lugano UEFA Avrupa Ligi play off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş- Lugano UEFA Avrupa Ligi play off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi play off rövanş maçında Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak. İsviçre'de oynanan ilk müsabaka 3-3 sonuçlandı. Siyah beyazlılarda iki golle Gedson Fernandes skora katkı yaparken, fileleri havalandıran diğer isim El Musrati oldu. Bu kapsamda taraftarlar rövanş maçı ile ilgili tüm detayları araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Beşiktaş- Lugano maçının detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 10:16 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:19
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        • 1

          Beşiktaş- Lugano maçı için geri sayım sürüyor. Lugano karşısında İsviçre deplasmanında oynadığı ilk maçta 3-3 berabere kalan siyah beyazlılar, tur şansını ikinci maça bıraktı. Saha avantajı elinde olan kara- kartal, Lugano'yu yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde yer almayı hedefliyor. Hatırlanacağı gibi UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Lugano, Fenerbahçe'ye elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olmuştu. Peki, Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        • 2

          BEŞİKTAŞ - LUGANO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

          Beşiktaş- Lugano play-off turu rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe (yarın) saat 21.00'de oynanacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI KANALDA?

          Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele dijital platform EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          BEŞİKTAŞ'IN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRO

          Ersin Destanoğlu

          Mert Günok

          Jonas Svensson

          Gabriel Paulista

          Onur Bulut

          Tayyip Talha Sanuç

          Omar Colley

          Necip Uysal

          Bakhtiyor Zaynutdinov

          Arthur Masuaku

          Jean Onana

          Cher Ndour

        • 5

          Can Keleş

          Gedson Fernandes

          Semih Kılıçsoy

          Emirhan Topçu

          Milot Rashica

          Salih Uçan

          Demir Ege Tıknaz

          Al-Musrati

          Vincent Aboubakar

          Ciro Immobile

          Rafa Silva

          Jackson Muleka

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